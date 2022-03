Lothar Matthäus über den deutschen WM-Kader: Warum ich BVB-Profi Mats Hummels nicht abschreiben würde

Immer wieder im Zentrum der Debatten: Mats Hummels. Nachdem Ex-Nationalspieler Mario Basler sich am Sonntag im Sport1-Doppelpass gegen eine Rückkehr des Profis von Borussia Dortmund ausgesprochen hatte, wollte Baslers früherer Mitspieler Lothar Matthäus sich in seiner Sky-Kolumne bei dem Verteidiger noch nicht festlegen.

Klar sei jedoch auch, dass Hummels nicht mehr die erste Wahl in der DFB-Innenverteidigung ist und mit Debütant Nico Schlotterbeck ein weiterer Konkurrent hinzugekommen ist. Es sei "gut zu wissen, dass so ein Mann in der Hinterhand ist und man sich überhaupt keine Sorgen machen muss, wenn einer der Stammspieler ausfallen sollte", so Matthäus, für den aber "Niklas Süle und Antonio Rüdiger schon noch ein wenig die Nase vorn haben".