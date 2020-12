„Das ist das Virus, das in Hannover steckt“: Lotto King Karl über Musiker, Restaurants und das Nordduell

Die üben ihren Job aus, damit zwei Fernsehsender, die dafür bezahlen, ein Programm haben. Dieser Deal ist absolut nachvollziehbar. Das ist natürlich noch nicht das Ende der Kommerzialisierung, sondern das Ende ist, dass das eine Spiel eine Viertelstunde später anfängt, damit man umschalten kann, wenn beim anderen Spiel Pause ist. Über all das kann man streiten – aber im Moment ist es genau das, was die Vereine am Leben hält. Die Musikbranche hätte auch eine völlig andere Situation, wenn es sowas gäbe wie einen pauschalen Deal mit irgendeinem Fernsehsender oder Streaminganbieter. Theoretisch dürfen wir ja unseren Job ausüben, in dem wir Streamingkonzerte geben: Nur frag mal, wer das macht und was dabei rumkommt.

Ich kann es nicht genau beziffern, weil ein dreiviertel Jahr auch keiner angefragt hat. Ich würde sagen: Durch die Lappen gegangen sind uns 50 bis 60 Konzerte bei statischen Kosten. Wir haben vielleicht ein kleines bisschen weniger Benzin verbraucht. Was die meisten vergessen: Bei uns geht es nicht um die Frage, ob am Ende einer zwei Liter weniger Champagner in die Wanne kippt. Das Ganze ist eine ernste Sache. Leute werden aus der Branche aussteigen.

Wenn du den ersten mit dem zweiten Lockdown, der ja noch andauert, vergleichst – welcher war härter?

Ich habe in diesem Moment das Gefühl, dass der jetzige hoffnungsloser ist. Weil es beim ersten hieß: Warte mal ab, im Sommer geht noch was. Aber wenn ein Virus oder Aliens die Welt bedrohen, dann ist das ja die Mutter aller unklaren Situationen. Und irgendwann im Herbst haben wir unsere Planungen 2020 dann auf 2021 geschoben. Jetzt sitzen wir Anfang Dezember hier und wissen gar nicht, was 2021 passiert. Und was ist extrem frustrierend finde, ist die Spaltung in der Gesellschaft, dieses Gemotze und Gemeckere.

Wie stehst du zu den Maßnahmen, das Virus einzudämmen?

Ich habe am Anfang der Pandemie jeden Tag achtmal auf irgendwelche Tabellen geguckt – oder zehnmal. Das nimmt im Laufe der Zeit ab, weil man merkt: Man kann es eh nicht ändern. Fakt ist: Im ersten Lockdown war Deutschland, was die Quote betrifft, weltweit lange Zeit das Vorzeigeland. Also gibt es medizinisch überhaupt nichts zu diskutieren, es sei denn, es kommt einer und sagt: Och, mir hätten soundsoviel Prozent Tote für Platz fünf auch gereicht. Das setzt aber immer voraus, dass die Menschen, die sterben, nicht aus deinem Freundes- oder Verwandtenkreis kommen. Bei aller Frustration, auch über Kurzarbeit: Meine Branche ist die, die von Kurzarbeit träumt. Wir haben null Arbeit. Wir bleiben zuhause und zahlen trotzdem alle Rechnungen. Ich weiß nicht, wieso ein kluger Mann wie Helge Schneider damals nicht gehört worden ist, der gesagt hat: Wenn sich nichts ändert, war es das für mich.

Die Politik spricht von einem Lockdown light ...

In der Tat ist es ein milder Lockdown, frag mal Leute in Spanien, das war knallhart. Aber ich erwarte von der Politik, dass gesagt wird, ob man eine Branche über die Wupper knallen lassen will. Ich erwarte eine Vision, wie eine Gesellschaft ohne Restaurants aussehen soll. Das kann man ja machen. Dann müssen alle kochen. Ich glaube, dass sich da viele Leute nicht verstanden fühlen. Die wirtschaftliche Absicherung ist problematisch.

Apropos problematisch, dein zweites Lieblingsthema ist Fußball: Dein HSV nährt sich vorm Nordduell gegen 96 wieder seinem Standardplatz vier ...

... und Hannover würde gerne Vierter sein. Der Kampf um Platz vier, schöne Überschrift. Normalerweise kommt beim HSV die Krise sechs Wochen später. Dass es jedes Jahr dasselbe ist, ist mittlerweile jedem in Deutschland aufgefallen. Dass die Ursache irgendwann nicht mehr der Trainer, die einzelnen Spieler, das Auto von Aaron Hunt oder der Song des ehemaligen Stadionsprechers sein kann, das sollte selbst der verbissenste Hardcore-Hool verstanden haben. Vielleicht muss man mal darüber nachdenken, dass da noch immer die selben Leute sitzen, die sagen: Aber dieser Trainer ist super – und der jetzt wieder nicht.

HSV-Präsident Marcell Jansen spricht ja nicht nur über Fußball, sondern macht gerade als Markenbotschafter einer Intimpflegeserie für Männer von sich reden. Er baut sich als Unternehmer ein zweites Standbein auf ...

... in diesem Fall ein drittes Standbein (lacht). Wie lange hat man denn vorher nichts von Marcell Jansen gehört: fünf Monate? Jetzt steht der HSV relativ weit oben. Sollten die nächsten drei Spiele verloren gehen, wirst du außer einem Weihnachtsgruß wieder nicht mehr viel von ihm hören. Man möchte doch manchmal auch einen Präsidenten haben, der vorangeht. Er ist Ex-Nationalspieler, was für ein geiler Spieler war das. Der muss doch auch sehen, was da in den letzten Jahren passiert ist.

Und was passiert in Hannover?

Ich habe letzte Woche gedacht: Oha, da gibt es wieder einen Rechtsstreit im Orbit des Vereins (Ex-Manager Jan Schlaudraff gewann den Prozess gegen 96, d. Red.). Das ist das Virus, das in Hannover steckt. Außerdem hat 96 in den letzten Monaten nie so richtig den Eindruck vermittelt, in der zweiten Liga angekommen zu sein. Das erinnert mich so ein bisschen an die zweite Zweitligasaison des HSV. Bei aller Kontroverse in Hannover: Muss man das immer zu so einer Schlammschlacht ausarten lassen? Offenbar tut es ja keinem gut.

Wer gewinnt am Samstag im Volksparkstadion?

Ich hoffe, dass der HSV gewinnt. Ich glaube, dass das mal wieder ein Duell ist, wo man sagt: Wäre es unter anderen Voraussetzungen nicht schöner? Wir haben schon Duelle gegen 96 um internationale Plätze erlebt. Und jetzt erleben wir ein Duell in der zweiten Liga, wo man sagt: Vielleicht ist für beide Vereine ein Unentschieden das Blödeste.