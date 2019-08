Ex-HSV Stadionsprecher Lotto King Karl im Interview: "Waldemar Anton ist ein Klassespieler" (Teil 1) 

Das weiß ich nicht. Ich verstehe viele Teile dieser Diskussion anders: Ich habe ja den Song geschrieben, ich weiß, worum es geht. Ich habe seitenlange Deutungen über diese Rom-Zeile („Wenn ich weit, weit weg bin, ob bei Juve oder Rom“, d. Red.) gehört. Also, ganz ehrlich: Der HSV hat eine Verbindung zu Rom, das ist der Wechsel von Thomas Doll gewesen, der hat den HSV damals gerettet (Lazio Rom zahlte 1991 die damalige Rekordablösesumme von 15 Millionen Mark, d. Red.). Aber eigentlich geht es in dieser Rom-Zeile um den Elfmeter im WM-Finale 1990 von Andy Brehme – der kommt aus Barmbek-Uhlenhorst, meinem Stadtteilverein. Das sind Dinge, an die man sich gerne als Fan erinnert – und die haben mit der Liga, in der der Verein gerade ist, nichts zu tun. Der HSV läuft ja auch weiter mit dem Stern über der Raute auf. Dann kann man den auch abschaffen und sagen: Ui, das ist jetzt doof.

Der war nicht besonders gut bezahlt. Aber das liegt auch an mir. Als ich angefangen habe und sie mir einen Preis gesagt haben, habe ich Ja gesagt. Blöder kann man gar nicht verhandeln. Aber es ging auch um den Spaß an der Sache.

Das ist natürlich schade, aber das ist halt so. Das heißt nicht, dass ich nie wieder einen Job in der Fußballszene annehmen werde. Das kann auch im Hintergrund sein, weil ich durchaus einiges weiß über Stadionshows. Da gibt es durchaus Vereine, die schon angeklingelt haben.

„Wenn du aus Bremen kommst, gibt’s für dich hier nichts zu holen.“ Das ist auch eine Liedzeile, die die Kritiker stört, weil Werder dem HSV längst den Rang abgelaufen habe.

Ich bin mit Arnd Zeigler (Werders Stadionsprecher und Moderator der Serie „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“, d. Red.) befreundet, der hat bei unserem Jubiläumskonzert im Stadtpark eine flammende Laudatio auf diesen Song gehalten – nicht abgesprochen. Diese Argumente sind ja eigentlich erst hinterher gekommen. Die hatten einfach keine Lust mehr auf mich.

Dein HSV ist sehr gut in seine zweite Zweitligasaison, die ja die letzte sein soll, gestartet, Hannover nicht – klare Rollenverteilung für Sonntag?

Die 2. Liga ist schon seit Jahren sehr eng. Es sortiert sich jetzt noch alles ein. Im Moment gilt es für beide Vereine, Punkte zu hamstern. Für mich macht das der HSV im Moment sehr gut.

Was hältst du vom neuen HSV-Trainer – der kommt ja aus dem Raum Hannover ...

Ich kenne Dieter Hecking sehr lange, schon aus Lübecker Zeiten. Ich schätze ihn sehr und finde, das ist ein Megatrainer. Man hat es ja versucht mit jungen Trainern nach dem Motto: Der Trainer baut sich selber auf mit der Mannschaft, die er aufbaut. Das hat in der letzten Saison in der Rückrunde nicht mehr funktioniert. Die Hurrastimmung war dann schnell verflogen. Und da ist Hecking einer, der vorne ein bisschen gegensteuern und hinten was rausholen kann – das hilft natürlich weiter.

Der HSV steigt also auf.

Nicht ohne Weiteres. der HSV ist ja so ein bisschen die Trophäe in der 2. Liga. Jeder will dagegen gewinnen, nicht nur St. Pauli. Deshalb hat es mich auch gefreut, dass sich der HSV in Karlsruhe nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, als es nur noch 3:2 stand und das 4:2 nachgelegt hat. Das war ein Statement. Bei Hannover muss man auch das Umfeld ein bisschen befrieden. Wie auch immer das gehen soll. Von den Namen her ist das doch eine Klassemannschaft: Es freut mich, dass Ron-Robert Zieler wieder in Hannover spielt, der war auch schon mal am Maschsee bei uns beim Konzert. Waldemar Anton ist ein Klassespieler, da gibt es einige. Interessant ist auch die Situation mit Mirko Slomka, der war auch mal HSV-Trainer. Feiner Kerl. Hat in Hannover Großes geleistet, da stand ich auch mal bei euch in der Kurve, beim Europacupspiel gegen Kopenhagen.