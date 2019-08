Lotto King Karl: Job beim HSV war "extrem schlecht bezahlt"

Lotto King Karl (52) bedauert das Aus als Stadionsprecher und Sänger beim Hamburger SV in finanzieller Hinsicht nicht. Der Job im Volksparkstadion sei „extrem schlecht bezahlt gewesen“ , sagte der Musiker im Podcast "Reden ist Geld". Andere bekämen für die Arbeit dreimal so viel Geld. "Aber ich habe es gerne gemacht, weil ich es eine tolle Erfahrung finde, weil ich das nach wie vor einen tollen Verein finde." Nun wechsle er auf die andere Seite des Zauns als normaler Fußballfan des Zweitligisten. Lotto King Karl hatte 14 Jahre lang vor jedem Heimspiel das Lied "Hamburg, meine Perle" gesungen.

Ursprung der Entscheidung, die Hymne abzuschaffen, war ein offener Brief von Tim-Oliver Horn, Boss der mächtigen Fan-Vereinigung HSV Supporters Club. Darin forderte Horn im Juni, dass nach der abgebauten Stadion-Uhr, die die Zeit der Bundesliga-Zugehörigkeit des "Dinos" zählte, nun auch die Hymne gehen solle. Die Hymne,"in der es in keiner Textstelle um den HSV geht, in der wir immer noch von Juve oder Rom träumen und in der wir heute noch davon singen, dass es für Bremen hier nix zu holen gibt", verkörpere nicht mehr den gegenwärtigen Zustand des Vereins. Anfang Juli reagierte HSV-Boss Bernd Hoffmann dann und erklärte, die Hymne werde ersatzlos gestrichen.