Lotto King Karl über Robert Enke: "Haben uns 36 Stunden vor seinem Tod noch unterhalten" (Teil 2) 

Lotto, es gibt viele, die jedes Jahr an Robert Enkes Todestag erinnern, du hast jetzt auf deiner Homepage an seinen Geburtstag erinnert – er wäre am 24. August 42 Jahre alt geworden ...

Ich erinnere an beides. Er war ein Kumpel von mir. Wir haben uns 36 Stunden vor seinem Tod noch unterhalten, abgeklatscht vor dem 96-Spiel damals gegen den HSV. Robert ist lächelnd weggegangen – nichts hat auf irgendwas hingedeutet. Es geht eben nicht nur ums Geld – es geht auch um solche Geschichten.

Nicht nur im Profifußball ...

Natürlich bin ich in einer Branche, in der das auch passiert. In der aber dieses Regulativ, du musst fit sein, nicht so sehr greift wie im Sport. Als Musiker kann man sich auch 40 Jahre seines Lebens jeden Tag eine Flasche Whisky reinhauen und ein bisschen schräg drauf sein, viele Ehen, viele uneheliche Kinder und eheliche Kinder. Und das geht im Sport nicht.