Lotto King Karl: "Das Outen bringt ja nichts, das heilt die Krankheit nicht" 

Sie lernten sich über den Fußball kennen, der eine bei 96, der andere beim HSV. Sie mochten sich, sie wurden Freunde. Und sie gingen fröhlich auseinander, ehe der eine, Robert Enke, zwei Tage später sein Leben auf so tragische Weise beendete. Der andere, den alle nur Lotto nennen, blieb fassungslos zurück: „Wir haben uns 36 Stunden vor seinem Tod noch unterhalten, abgeklatscht vor dem 96-Spiel damals gegen den HSV. Der ist lächelnd von mir weggegangen – nichts hat auf irgendwas hingedeutet“, erinnert sich Lotto King Karl. Der heute 52-jährige Kultsänger war jahrelang HSV-Stadionsprecher. Jeder kennt seine Hymne „Hamburg, meine Perle“. Auch auf dem Maschseefest ist er ein gern gesehener Gast. Am 15. November (20 Uhr) singt er wieder in Hannovers Capitol.

"Da muss die Gesellschaft an sich arbeiten, finde ich"

Lotto erinnert jedes Jahr zweimal an Enke – an dessen Geburts- und Todestag. Am 24. August, Enke wäre 42 Jahre alt geworden, schrieb der Musiker: „Ich weiß, du wolltest keinem schaden, ich weiß, du hattest das, was dann geschah, weder im Blick noch unter Kon­trol­le. Wir sind die, die daraus lernen müssen. Dafür müssen wir es immer wieder ansprechen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Freund, ich denke an dich, du fehlst!“

Am Sonntag, Enkes zehntem Todestag, wird Lotto „wieder in mich reinhorchen und was schreiben“. Er sagt: „Das ist eine Krankheit, darüber muss man reden. Da muss die Gesellschaft an sich arbeiten, finde ich. Es zieht ja so viele andere Leute mit rein: Lokführer, Ersthelfer, Familie, Freunde, das Leben von vielen Leuten hat sich verändert. Deswegen ist Roberts Geburtstag und Todestag so wichtig.“