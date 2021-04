Lou Wonneberger und die Suche nach dem Ich: "Kraftsport hat mir geholfen, meine Identität zu finden"

Leipzig. Lou Wonneberger hat eine Art heiligen Ort gefunden. Im Fitnessstudio – dort, wo laute Musik aus den Boxen schallt und die Luft vom Geruch nach Eisen erfüllt ist – liegt Lous zweites Zuhause. Lou stammt aus Görlitz, studiert an der Uni Halle Sportwissenschaft und muss vom Schwimmen bis zum Turnen eine große Bandbreite an Sportarten beherrschen. Gewichte stemmt Lou allerdings am liebsten. Bis zu sechs Mal pro Woche geht es dafür in die Muckibude oder wird in den eigenen vier Wänden trainiert. Wer der Faszination des „Breitseins“ erlegen ist, kommt davon so schnell nicht wieder los. Doch das ist nicht der einzige Grund für Lous Leidenschaft. „Der Kraftsport“, sagt Lou, „war der Einstieg ins Hinterfragen meiner Geschlechtsidentität. Er hat mir geholfen, herauszufinden, wer ich wirklich bin.“ Anzeige

Langer Weg zur eigenen Identität

Denn Lou ist nicht-binär. So werden Menschen bezeichnet, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen, sondern beiden Geschlechtern zugehörig fühlen oder ganz außerhalb dieses Systems verorten. Lou sieht sich inzwischen außerhalb der klassischen Geschlechterlogik und sagt: „Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich keine Frau bin. Ich benutze deshalb nicht die Pronomen sie/ihr, sondern entweder nur Lou oder das Neopronomen el“. Doch der Weg zur eigenen Geschlechtsidentität war lang und voller Unsicherheiten.

Bei Training mit den Gewichten im Fitnessstudio fühlt Lou Wonneberger sich wohl. © Nora Börding

Ein Blick zurück: Bereits mit 14 Jahren war Lou als nicht-heterosexuell geoutet. „Lange Zeit lief ich dann als bisexuell, doch ganz richtig hat sich das auch nicht angefühlt.“ Es sei komisch gewesen, als Frau angesprochen zu werden, beschreibt Lou die eigene Gefühlswelt. „Das war immer ein unterschwelliges Thema, weil es sich für mich einfach nicht richtig angefühlt hat.“ Gewissheit bekam el erst durch den Austausch mit Gleichgesinnten in einem queeren Arbeitskreis an der Uni. „Da hat es bei mir Klick gemacht, dass es auch andere Menschen gibt, die so sind wie ich.“ Das Chaos, das lange Zeit im Kopf herrschte, wich plötzlich Erleichterung. Mittlerweile organisiert Lou auch einen Treff für queere Personen. Es sei ein gutes Gefühl zu wissen, dass es Worte dafür gebe, wie man sich fühle, betont el. „Endlich über die eigene Identität sicher zu sein, war unglaublich befreiend.“

An der Uni immer noch Frau Wonneberger

Neben der Gemeinschaft half Lou in dieser Phase auch der Kraftsport. Weil beim Bodybuilding eigene Schönheitsnormen unabhängig vom Geschlecht gelten, kann Lou sich dort vollkommen frei ausleben. Schiefe Blicke wegen zu vieler Muskeln? Gibt es hier nicht. „Bodybuilding gibt mir super viel“, sagt Lou.

Lou Wonneberger arbeitet im StudiFIT in Halle und versucht dadurch eine queere Perspektive ins Fitnessstudio zu bringen. Sie ist in verschiedenen Gruppen aktiv, um FLINT-Personen sichtbarer zu machen. © Nora Börding

Im Alltag steht el jedoch vor größeren Hürden. Denn anders als bei der Familie und den engsten Freunden ist Lou an der Uni immer noch Frau Wonneberger. Sich dort offen als nicht-binär zu bekennen, kommt für el momentan nicht in Frage. „Da ist die Hemmung zu groß. Ich hätte zwar keine Angst, dass jemand feindselig reagiert, aber man ist doch unsicher, weil das Thema einfach noch nicht normalisiert ist.“

Leistungsbewertung nach Männern und Frauen ist willkürlich

Dennoch: Als Frau angesprochen zu werden, bereitet Lou Unbehagen. Es sei kein Weltuntergang, fühle sich aber komisch an. „Weil ich eben keine Frau bin.“ Zufrieden ist Lou mit der Situation daher nicht. „Gender ist für mich nur ein beliebiges Konstrukt, nach dem wir Menschen einteilen. Nichts anderes als die Haarfarbe“, betont Lou und fordert, dass Leistungen im Sport auch über andere Faktoren wie etwa das Testosteron-Level oder den Körperfettanteil gemessen werden könnten.

