"Ist jetzt an der Zeit für ihn": Louis Ewert wechselt aus Lehrte in Recken-Perspektivkader

Der Personaltausch zwischen dem Lehrter SV und der TSV Burgdorf geht weiter. Nachdem LSV-Coach Lutz Ewert mit Tobias Ratsch und Yannic Foltyn bereits zwei Neuzugänge aus Burgdorf für die kommende Saison vorgestellt hatte, ist nun der nächste Neue hinzugekommen. Auch Jan-Ole Böllert wechselt vom Ligakonkurrenten aus der Auestadt an die Schlesische Straße und soll dem Spiel der Lehrter weitere Flexibilität geben.

Anzeige

Geklärt hat sich jetzt auch die Zukunft von Louis Ewert. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler wechselt in die 3. Liga zur Bundesliga-Reserve der TSV Hannover-Burgdorf. Vater Lutz sieht darin den richtigen Schritt: „Es ist für ihn jetzt an der Zeit, höhere Ziele in Angriff zu nehmen“, sagt der Lehrter Coach.