Bondscoach Louis van Gaal vor Spiel der Niederlande gegen Deutschland: "Wenn ich Hansi Flick wäre ..."

Der Mann ist 70 Jahre alt. Fünf Jahre genoss der Fußballtrainer Aloysius Paulus Maria van Gaal (Louis ist nur ein Spitzname) sein Rentnerdasein. Ein Genuss? Fraglich. Einst wollte er mit 55 Jahren aufhören, was er nicht in die Tat umsetzte. Er hob sein Rentenalter auf 65 an – ohne Erfolg. Seine Frau Truus wartet. Und wartet. Als van Gaal letzten Sommer zum dritten Mal Trainer der niederländischen Nationalelf wurde, fragte er rhetorisch: "Wer soll es auch sonst machen?" Zuvor war er bereits 2012 bis 2014 und wurde in Brasilien WM-Dritter und 2000 bis 2002 – damals scheiterte er in der Qualifikation für Japan/Südkorea, was ihm die Entlassung einbrachte.

Sein aktueller Vertrag läuft bis zum Ende der Winter-WM in Katar. Dort will er Weltmeister werden, Oranje zum ersten WM-Titel überhaupt führen. Er sagt: "Ich mache es nicht für mich selbst, sondern um den niederländischen Fußball auf ein höheres Niveau zu bringen."

Am Dienstag trifft die Elftal in van Gaals Geburtsstadt Amsterdam auf die deutsche Nationalelf (20.45 Uhr, ARD) und für einen wird es ein ganz besonderes Wiedersehen: Thomas Müller. Denn gleich nach seiner Ernennung als Bayern-Trainer im Sommer 2009 stellte van Gaal zur Verblüffung vieler klar: "Müller spielt immer!" Für den Schlaks von der zweiten Mannschaft, der unter Jürgen Klinsmann im Jahr zuvor einige wenige Kurzeinsätze bei den Profis hatte, begann dank des Holländers eine Weltkarriere. Ein Mann, ein Satz. Müller absolvierte in der Spielzeit 2009/10 alle 34 Bundesliga-Spiele, wurde als der Shootingstar 2010 bei der WM in Südafrika Torschützenkönig, wurde zum besten Jungprofi gewählt.

"Ich freue mich darauf, ihn persönlich wiederzusehen und ein paar Worte mit ihm zu wechseln", sagte der 32-Jährige, der laut Bundestrainer Hansi Flick in Amsterdam beginnen wird. Des Müllers Lob: "Louis van Gaal hat trotz seiner relativ kurzen Amtszeit einen bleibenden Eindruck hinterlassen - bei Bayern München und im deutschen Fußball." Er hat das Spiel verändert, den technisch feinen Dominanz-Fußball entwickelt, mit Arjen Robben und Franck Ribéry das schnelle Flügelspiel forciert. 2010 gewann Bayern das Double, das Triple wurde erst im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (0:2) verpasst.

Van Gaal freut sich auf Wiedersehen mit Bayern-Stars

Im April 2011 wurde van Gaal entlassen. Als er von 2014 an zwei Jahre Manchester United trainierte, wollte er Müller verpflichten. "Aber es war nichts zu machen", sagte er einmal, "der FC Bayern machte klar, dass sie ihn unter keinen Umständen verkaufen."

Vor dem Wiedersehen beim Länderspiel sagte van Gaal am Dienstag im Quartier der holländischen Mannschaft in Zeist: "Müller ist ein Spieler, der auf dem Platz immer eine sehr gute Offensiv-Orientierung hat und deshalb immer Tore macht. Außerdem verteidigt er schlau. Dass er so lange durchgehalten hat, spricht für ihn." Der 70-Jährige weiter: "Wenn ich Hansi Flick wäre, würde ich ihn aufstellen, weil es Müller stimuliert, gegen mich zu spielen. Dann prickelt es."



Außerdem sprach van Gaal über ... ... seine Zeit in München: "Als ich zum FC Bayern kam, sagte mir ein Insider des Vereins, ich müsse Müller, Holger Badstuber und auch David Alaba aufstellen. Es ist sehr schön, deren weitere Karrieren zu sehen. Leider hatte Badstuber Pech mit Verletzungen. Auch Bastian Schweinsteiger hat mich kürzlich angerufen, er arbeitet ja jetzt fürs deutsche Fernsehen (ARD, d.Red.). Wir werden uns, so gut das die Corona-Situation zulässt, umarmen."

... die deutsch-niederländischen Nachbarschaftsduelle: "Ich betrachte Spiele lediglich taktisch, daraus ziehe ich dann meine Lehren. Ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, aber die heutige Generation ist eine ganz andere. Die Deutschen sind ganz freundliche Menschen, ich habe dort selbst gelebt."

... den aktuellen Kader des Gegners: "Schade, dass einige Spieler verletzt sind und fehlen. Wir haben die Deutschen als Gegner ausgewählt, um den größtmöglichen Widerstand zu haben. Jetzt haben wir leider nicht den größtmöglichen Widerstand. Wir wollen es den Deutschen so schwer wie möglich machen."

... die Form seines Teams: "Nach dem Dänemark-Spiel (4:2, d.Red.) habe ich ein gutes Gefühl. Nicht jeder aus dem Kader kann und soll zwei Mal 90 Minuten spielen. Ich will auch andere Spieler in bestimmten Situationen sehen – jetzt habe ich schon zu viel gesagt." Auf eine Nachfrage eines Reporters, die auf die Aufstellung abzielte, konterte van Gaal: "Das ist deine Interpretation meiner Worte, aber eine sehr schlaue Frage. Aber wenn ich sie beantworte, kennst du die Aufstellung."