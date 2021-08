Offiziell: Louis van Gaal wird erneut Bondscoach - Ex-Bayern-Trainer ist Nachfolger von Frank de Boer

Louis van Gaal wird zum dritten Mal in seiner Karriere Nationaltrainer der Niederlande. Wie der nationale Fußballverband KNVB am Mittwoch mitteilte, erhält der 69-Jährige einen Vertrag bis nach der WM 2022 in Katar. Van Gaal, früherer Trainer unter anderem des FC Bayern München (2009 bis 2011), ist damit Nachfolger von Frank de Boer, der nach der aus "Oranje"-Sicht enttäuschend verlaufenen Europameisterschaft zurückgetreten war. Die Niederländer waren im Achtelfinale überraschend mit 0:2 an Tschechien gescheitert.

Die Erwartungshaltung an den Bondscoach, der dieses Amt bereits von 2000 bis 2002 sowie von 2012 bis 2014 bekleidet hatte, ist klar: Die Qualifikation für die WM 2022 in Katar soll her. In der europäischen Quali-Gruppe G ist die Elftal durchaus unter Druck. Nur der erste Platz würde die sichere und direkte Teilnahme an der WM-Endrunde bedeuten. Nach drei Partien sind die Niederlande jedoch Zweiter - einen Zähler hinter der Türkei und punktgleich mit Norwegen und Montenegro. Van Gaals erstes Länderspiel nach dem erneuten Amtsantritt soll am 1. September in Norwegen steigen. Drei Tage später steht das Heimspiel gegen Montenegro und am 7. September das gegen die Türkei an.