PK zum Rücktritt: Alle Aussagen von Bundestrainer Löw, Bierhoff und DFB-Präsident Keller im Überblick

Noch-Bundestrainer Joachim Löw über…

… seinen Abgang: "Ich bin sehr dankbar für diese 15 Jahre, die wirklich eine Ewigkeit sind. Wir waren in schwierigen Situationen immer füreinander da. Ich bin stolz auf die gemeinsamen Erfolge. Ich hatte mir vorgenommen, mir im Februar oder März mal ein paar grundsätzliche Gedanken zu machen: Wo stehen wir? Wo stehe ich? Was habe ich für ein Gefühl für die Zukunft? Dabei bin ich vor zwei oder drei Wochen zu der Erkenntnis gekommen, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um den Stab an jemand anderen weiterzugeben. Ich habe dann – in erster Linie mit Oliver – gesprochen, dann mit meinem Team und mit dem Präsidenten. Es ist Zeit für eine Veränderung, eine Erneuerung, für Bewegung.“ Anzeige

… die EM 2024 in Deutschland: "Dieses Turnier im eigenen Land muss wie 2006 zu einer Explosion führen. Was wir damals erlebt haben, war großartig, in der Mannschaft, in der Gesellschaft. Die Mannschaft wird dann womöglich auf dem Höhepunkt sein. Spieler wie Kimmich, Goretzka, Sané oder Gnabry sind dann vielleicht auf ihrem Zenit. Da kann man unglaublich viel bewegen, für alle Menschen in unserem Land. Aber ich sehe mich 2024 nicht mehr in dieser Position. Und wenn man von Erneuerungen und Energie spricht, dann ist es der richtige Zeitpunkt, damit der neue Trainer entsprechend Zeit hat – erst Recht bei der Nationalmannschaft. Egal welche Ideen er auch immer einbringt. Das geht nicht innerhalb von ein paar Monaten."

… die EM 2021: "Das gute Gefühl bei der Mannschaft, mit Blick auf die EM ist absolut vorhanden. Ich bin mit aller Spannung und Vorfreude dabei, wie bei allen anderen Turnieren auch. Das liebe ich, da bin ich schon Monate vorher im Tunnel, da habe ich immer darauf hingefiebert." …. zu einer Rückkehr von Thomas Müller, Jerome Boateng oder Mats Hummels: "Ich habe weder die Türe auf noch zugemacht. Man sollte mir auch zuhören. Ich habe gesagt unter normalen Umständen sollte man einen Umbruch nicht unterbrechen. Aber wir haben eine Pandemie und hatten Probleme in der Zusammenfindung. Mit Blick auf ein Turnier müssen wir alles noch mal hinterfragen, das haben wir immer gemacht. Das machen wir im Mai wieder: Was braucht die Mannschaft noch? Da müssen wir alles bedenken, da führen wir viele Diskussionen. Ein Trainer denkt nicht daran, was seine Entscheidungen in der Öffentlichkeit auslösen, sondern was den bestmöglichen Erfolg garantiert. Das sollten alle mittlerweile wissen. Ich mache das, wovon ich persönlich überzeugt bin.“

… die Reaktionen der Spieler: "Ich habe mit einigen Spielern unmittelbar vor der Entscheidung gesprochen. Ich konnte nicht alle anrufen, aber Kapitän, Vizekapitän, Ilkay, Kroos, Neuer, Spieler mit denen ich lange zusammen arbeite. Da war es mir wichtig, dass sie das persönlich von mir erfahren." … Hansi Flick als möglichen Nachfolger: "Wie mein Verhältnis zu ihm ist, weiß jeder. Jeder kennt seine Qualitäten. Aber es ist nicht meine Aufgabe, über mögliche Kandidaten zu sprechen. Die Entscheidung liegt bei Oliver und dem Präsidium in guten Händen." … seine persönliche Zukunft: "Ich kann nichts völlig ausschließen, wie meine Zukunft ganz konkret aussieht. Ich werde jetzt zunächst meine ganze Energie in diese letzten Monate setzen."

DFB-Präsident Fritz Keller über…

… die Entscheidung: "Jogi Löw leitet damit eine neue Ära ein, aus meiner Sicht zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin dankbar, weil er uns die Zeit gegeben hat, in aller Ruhe und Sorgfalt einen Nachfolger zu finden. Ich glaube, dass die Spieler sich noch mehr reinhängen werden, weil sie Dich schätzen und Dir einen wunderbaren Abschied bescheren wollen." … eine mögliche DFB-Reform und einen unbequemen Trainer: "Es gibt keinerlei Denkverbote, alles ist möglich. Der DFB ist ohnehin aktuell im Umbruch." … die Entscheidungsfindung: "Letztendlich wird das Präsidium entscheiden. Wir sind im offenen Austausch. Vorher wird der Präsidialausschuss darüber sprechen."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff über…