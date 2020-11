Löw warnt nach Kimmich-Verletzung vor Überbelastung: "Terminkalender generell zu voll"

Joachim Löw hat nach dem Ausfall von Joshua Kimmich vom FC Bayern München vor weiteren Verletzungen der extrem beanspruchten Profis gewarnt und ein Umdenken bei der Terminplanung angemahnt. „Wenn wir Trainer nicht die höchste Vorsicht walten lassen, haben die, die es nicht machen, im nächsten Jahr ein großes Problem. Die für den Terminplan verantwortlich sind, müssen Entscheidungen treffen, da der Terminkalender generell zu voll ist“, sagte der Bundestrainer am Dienstag vor dem Testländerspiel der deutschen Nationalmannschaft an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) gegen Tschechien in Leipzig.

