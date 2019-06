Schweinsteiger adelt DFB-Coach Löw: "Kann mir keinen besseren Bundestrainer vorstellen"

Die Europameisterschaft 2020 steht bevor - und die desaströse Vorstellung bei der WM 2018 steckt noch immer in vielen Köpfen deutscher Fußball-Fans. Oft wurde die Schuld für das Vorrunden-Aus beim Bundestrainer gesucht und er wurde scharf kritisiert. Weltmeister Bastian Schweinsteiger sieht das anders - er macht das frühe Ausscheiden nicht an Joachim Löw fest, sondern an der Mentalität in der Mannschaft.

"Ich habe manchmal die Qualitäten, für die uns andere Nationen beneiden, vermisst. Dass alle in diesem Team auf höchstem Niveau Fußball spielen können, technisch versiert sind, darüber müssen wir nicht reden. Das aber wieder mit unseren Grundtugenden zu kombinieren, darauf wird es in Zukunft ankommen", prophezeite der ehemalige Schützling von Löw in der Sport Bild.