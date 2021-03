Bericht über Löw-Entschluss: Thomas Müller und Mats Hummels sollen zur EM ins DFB-Team zurückkehren

Nach seinem angekündigten Rücktritt hat Bundestrainer Joachim Löw offenbar eine weitere Entscheidung mit Blick auf die EM im Sommer gefällt. Demnach sollen die langjährigen Nationalspieler Thomas Müller (FC Bayern München) und Mats Hummels (Borussia Dortmund) ins deutsche Aufgebot zurückgeholt werden. Das berichtet der Kicker am Donnerstag unter Berufung auf "bestens informierte Quellen". Löw hatte Müller, Hummels und Bayern-Star Jerome Boateng im März 2019 zu Gunsten eines Umbruchs aus dem DFB-Team ausgebootet.

Nun wohl die Kehrtwende für sein letztes Turnier als Bundestrainer - die sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet hatte, als Löw erklärte, den nach dem WM-Debakel von 2018 begonnenen Umbruch wegen der Corona-Pandemie unterbrechen zu wollen. Die EM sei "ein eigener Wettbewerb - und dort sei es für das Trainer-Team die "Aufgabe, die besten Spieler und die bestmögliche Mannschaft mitzunehmen", sagte Löw kürzlich bei Sky und öffnete damit die Tür für Müller und Hummels, die sich beide zuletzt offen für eine Rückkehr gezeigt hatten. In den drei Länderspielen Ende März, so Löw, werde man allerdings noch auf das derzeitige Personal setzen.