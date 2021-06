Löw erklärt DFB-Aufstellung gegen Dänemark: Das erwarte ich von Hummels und Müller

926 Tage nach ihrem letzten Länderspiel sind Thomas Müller und Mats Hummels endgültig zurück in der deutschen Nationalmannschaft. Joachim Löw stellte die beiden Routiniers im EM-Test am Mittwochabend in Innsbruck gegen Dänemark sofort in die Startelf und erklärte seine Erwartungen an die von ihm einst aussortierten Rückkehrer. "Thomas Müller vorne, Mats Hummels hinten - die können uns sicher weiterhelfen. Der Mannschaft fehlte Erfahrung und Routine. Gerade in schwierigen Momenten braucht man Spieler, die Verantwortung übernehmen", sagte der Bundestrainer unmittelbar vor dem Anpfiff der Begegnung bei RTL. Anzeige

Insgesamt erhofft sich Löw gegen die Dänen eine ausbalancierte Vorstellung."Es ist mir wichtig, dass die Räume gut besetzt sind", betonte der 61-Jährige: "Man kann aber nicht erwarten, dass schon alles funktioniert. Was man erwaten kann, sind Fokus, Einstellung und Konzentration." Er erklärte, dass man im Trainingslager in Seefeld das Augenmerk zuletzt vornehmlich auf die Defensive gelegt habe. In den kommenden Tage wird es nun um das Spiel nach vorn gehen: "Wir haben uns in den letzten Spielen viele Chancen herausgespielt, aber kein Kapital daraus geschlagen.

Aufstellung fix: So spielt die Nationalmannschaft gegen Dänemark Manuel Neuer ©