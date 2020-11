Löw fünf Jahre nach Terrornacht in Paris: "Für alle ein extrem einschneidendes Erlebnis"

Die Terrornacht von Paris lässt Joachim Löw auch fünf Jahre nach den schrecklichen Ereignissen am 13. November 2015 nicht los. "Heute morgen haben wir beim Frühstück kurz drüber gesprochen. Es ist der 13. November - da denkt man schon zurück an diese schlimme Nacht. Das war für uns alle ein extrem einschneidendes Erlebnis. Es ist mit Angst und negativen Erinnerungen verbunden, es gab ja auch viele Tote", sagte der Bundestrainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen die Ukraine (Samstag, 20.45 Uhr) in Leipzig.

