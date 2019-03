Wirbel um Löw, Heidel & Co: Fußball-Deutschland ist ein einziges Pulverfass

Die größte Bombe des Jahres platzte am Dienstag, als Bundestrainer Joachim Löw drei Weltmeister von Bayern München ausbootete und Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels informierte, dass er keine Verwendung mehr für sie im Nationalteam sieht. Was folgte, war ein mediales Erdbeben, welches bis zum Auftakt des aktuellen Bundesliga-Spieltags nachwirkte. Doch nicht nur der DFB sorgte wieder mal für Wirbel , quer durch die Republik knirscht und kracht es im fußballerischen Gebälk.

Es herrscht kaum Ruhe in der Bundesliga

Ob erste oder zweite Liga, ob in Gelsenkirchen oder Wolfsburg, ob in Stuttgart oder Nürnberg, in Köln oder Hannover – man wird das Gefühl nicht los, dass es kaum einen Klub gibt, bei dem mal über einen längeren Zeitraum Ruhe herrscht. Was dabei am meisten verwundert – und dies darf durchaus als neues Phänomen gewertet werden – ist, dass es selbst bei Vereinen, in denen es sportlich läuft, ordentlich knallt.

Beste Beispiele dafür sind der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg. Beim Zweitligatabellenführer aus der Domstadt wurde in der Karnevalswoche nicht nur geschunkelt, sondern vor allem intrigiert. Dass es am Geißbockheim brannte, hatte weniger damit zu tun, dass ein Grillnachmittag zu Ehren von Torhüter Timo Horn am Aschermittwoch auf dem Klubgelände einen Feuerwehreinsatz auslöste. Viel mehr war hinter den Kulissen ein Machtkampf entflammt, an dessen Ende der Rücktritt von Präsident Werner Spinner stand. Den „irreparablen Vertrauensverlust“ zwischen ihm und Armin Veh hatte der Manager an die Öffentlichkeit getragen und frei nach dem Motto „Einer muss gehen – er oder ich“ gehandelt.