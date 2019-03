Neururer und Allofs schießen gegen Joachim Löw: "Hat mit Niveau nichts zu tun" 

Löw hatte die Bayern-Stars in kurzen Gesprächen im Büro von FCB-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge unterrichtet. Das empfanden die Spieler offenkundig selbst als unwürdig. "Je länger ich darüber nachdenke, macht mich die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, einfach sauer", grollte beispielsweise Müller am Tag nach dem Treffen mit Löw. "Kein Verständnis habe ich vor allem für die suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung." Löw machte dem Trio, das 29 (Müller) respektive 30 Jahre alt ist, klar, dass es keinen Weg zurück gibt.

Allofs: "Löw überschreitet seine Kompetenzen"

Möglichkeit, Müller zurückzuholen, "würde ich mir nicht nehmen"

Allofs rechnet perspektivisch damit, dass die Spieler nochmal wichtig hätten werden können. "Vielleicht sind die Spieler in drei Jahren wieder ein Thema in der Nationalmannschaft. Das als absolutes Ende festzulegen ist unangebracht." Die Möglichkeit, einen Spieler wie Thomas Müller zurückzuholen, würde Allofs sich "nicht nehmen". Das sieht Neururer auch so - wenn sich Spieler wie Jonathan Tah, Matthias Ginter oder Antonio Rüdiger jetzt verletzen würden, dann hätte man in der Innenverteidigung ein Vakuum, das gefüllt werden müsste. Dafür wären Boateng und Hummels nach Meinung des Ex-Bochumers ideal.