Nach starkem Auftritt von Kimmich und Co: Darum muss sich Löw die Kroos-Frage stellen

Dabei ist es völlig diskussionslos, dass Kroos nach wie vor ein absoluter Topspieler ist, der jedem Team auf der Welt guttun kann. Allerdings kommt es dabei natürlich auch darauf an, wie es um ihn herum aussieht, welche Spielertypen es gibt, welchen Fußball der jeweilige Trainer spielen lassen will.

Das DFB-Team lebt geradezu von seiner beeindruckenden Geschwindigkeit, vor allem in der Offensive. Sowohl bei Ballbesitz als auch beim Umschaltspiel. Das haben Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan am Donnerstag eindrucksvoll bewiesen, wie Löw in der Analyse selbst herausstellte.

Und wer die letzten Partien der der Nationalmannschaft seit dem Umbruch nach der WM 2018 gesehen hat, muss feststellen, dass es meist ohne Kroos besser passte als mit ihm. Kroos ist ein Stratege, der das Spiel oft verschleppt und das Tempo rausnimmt. Dabei macht er so gut wie keine Fehler, geht aber auch (zu) selten ins Risiko. Für die deutsche Mannschaft in der aktuellen Zusammensetzung ist diese Spielweise einfach nicht mehr zeitgemäß – zumindest nicht gegen deutlich schwächere Gegner.

Kroos bei der EM gesetzt?

Er muss sich nun gut überlegen, ob er mit Blick auf sein letztes Turnier voll ins Risiko gehen will und zur Not sogar gänzlich auf den Superstar und Titelsammler von Real Madrid verzichtet, der das deutsche Spiel über Jahre geprägt hat. Womöglich – oder sogar wahrscheinlich - kommt er am Ende trotzdem zum Entschluss, dass er Kroos mit all seiner Erfahrung braucht, gerade bei einer Endrunde. Vielleicht ist aber auch der Gedanke, Kroos zumindest nicht mehr als unantastbar zu sehen, durchaus eine Überlegung wert.