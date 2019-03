Löw lobt RB Leipzigs Klostermann: „Hat ein richtig gutes Spiel gemacht“

Wolfsburg. Mit gemischten Gefühlen verließ Lukas Klostermann nach seinem ersten Länderspiel die Wolfsburger Fußball-Arena. Der 22 Jahre alte Nationalmannschaftsdebütant von RB Leipzig bot auf der rechten Abwehrseite eine couragierte Vorstellung beim 1:1 im Test gegen Serbien. Aber kurz vor Spielende verletzte er sich noch am Sprunggelenk. „Ich weiß gar nicht ganz genau, wie es passiert ist“, sagte Klostermann. Ob er für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in den Niederlanden zur Verfügung steht, konnte er am Mittwochabend nicht sagen: „Ohne genaue Untersuchung ist es schwierig zu sagen.“

Der 101. Länderspiel-Neuling in der Amtszeit von Joachim Löw erhielt vom Bundestrainer ein Lob. „Ich fand, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht auf der rechten Seite. Da bin ich froh, dass er einen so guten Einstand hatte. Denn das ist nicht so selbstverständlich.“

Klostermann spielte couragiert nach vorne. Und seine beste Szene in der Defensivarbeit hatte er, als er den Frankfurter Luka Jovic in der 24. Spielminute mit einer tollen Rettungstat daran hinderte, mit seinem zweiten Tor die Serben deutlicher in Führung zu schießen.

Klostermann reagierte nach seinem Einstand im A-Team bescheiden. „Ich habe versucht, das erste Länderspiel wie ein ganz normales Spiel zu betrachten. Ich hoffe, dass es mir ganz gut gelungen ist.“ Bislang ist er im Sommer für die U21-EM in Italien eingeplant. Er hat sich aber auch für weitere Chancen im A-Team empfohlen. „Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Beides sind sehr reizvolle Aufgaben.“

