Bundestrainer Löw lobt ter Stegen für Leistung gegen Argentinien: "Gewohnt gut"

Löw über ter Stegen: "Die Tore waren nicht haltbar"

Beim Pfostenknaller von Rodrigo de Paul in der ersten Hälfte hatte er Glück. Die Gegentreffer der Angreifer Lucas Alario von Bayer Leverkusen und Lucas Ocampos vom FC Sevilla konnte er nicht abwehren. "Das erste Tor war ein klasse Kopfball. Und beim zweiten war der Schuss noch abgefälscht von Emre Can", erklärte Löw. "Ansonsten hat er das gehalten, was er halten musste." In Halbzeit eins habe ter Stegen zudem "sehr gut hinten raus gespielt" und mit "sehr guten Pässen ins Mittelfeld" das deutsche Offensivspiel angekurbelt. "Marcs Leistung war gewohnt gut", bekräftigte Löw.