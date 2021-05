Löw, Matthäus und Co. würdigen Robert Lewandowski für Torrekord: "Imponierend", "überragend"

Das hat bisher nur ein Mensch in der Geschichte geschafft: Robert Lewandowski hat am Samstagnachmittag beim launigen 2:2 Remis des FC Bayern im Schwarzwald-Stadion beim SC Freiburg seinen 40. Saisontreffer erzielt - und damit Geschichte geschrieben: 40 Tore innerhalb einer Saison. Das erreichte nur FCB-Legende Gerd Müller in der Saison 1971/72. Sein Elfmeterschuss zum Tor in der 26. Minute war einer für die Geschichtsbücher. Davon ist auch Bundestrainer Joachim Löw überzeugt, der in Freiburg zu Gast war - und den Weltfußballer im Gespräch mit dem SPORTBUZZER adelte: "Das ist imponierend, solch eine Anzahl an Toren zu erzielen. Überhaupt in die Region von 40 Toren pro Saison in der Bundesliga zu kommen, ist schon überragend", lobte Löw. "In der heutigen Zeit ist es sicherlich doch schwieriger als es früher war." Und der scheidende DFB-Coach (nach der EM ist Schluss) war nicht der einzige, der Lewandowski würdigte.

