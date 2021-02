Löw adelt Musiala nach DFB-Entscheidung und stellt rasches Debüt in Aussicht – Bierhoff: "Gutes Signal"

Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben die Entscheidung von Jamal Musiala für den DFB und gegen eine Karriere in der englischen Nationalmannschaft begrüßt und den 17-Jährigen gelobt. "Für sein Land spielen zu dürfen, muss für jeden Nationalspieler eine Herzensangelegenheit sein. Deshalb freue ich mich, dass sich Jamal Musiala entschieden hat, künftig für Deutschland spielen zu wollen" , sagte Löw in einer Mitteilung des DFB, während Bierhoff dem Youngster des FC Bayern München "großen Respekt" zollte.

Die Entscheidung sei dem Teenager "sicher nicht leichtgefallen", sagte Bierhoff, der gleichzeitig von einem "guten Signal für die Zukunft des deutschen Fußballs" sprach , "wenn sich ein Toptalent wie Jamal Musiala für Deutschland und den DFB entscheidet." Musiala wurde in Stuttgart als Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers geboren. Er wuchs im osthessischen Fulda auf, wo er auch mit dem Fußballspielen begann. Später zog die Familie nach England, wo Musiala rund acht Jahre lang in der Jugend des FC Chelsea spielte, ehe er 2019 nach München wechselte . Er lief nach Einsätzen für die deutsche U16 zuletzt für Junioren-Nationalteams Englands auf.

Dass er nun erneut - und endgültig - zum DFB wechselt, gefällt Löw vor allem deshalb, weil er sich intensiv um den Spieler bemüht hatte. "Ich sehe ein riesiges Potenzial in ihm, natürlich hatten wir ihn über einen längeren Zeitraum im Blick. Zuletzt haben Oliver Bierhoff und ich ihn in München getroffen und ihm unsere Gedanken mitgeteilt", sagte er und sprach auch über die Zukunftsperspektive des Offensivspielers. "Niemand kann ihm in dieser Phase eine Garantie geben, das wäre unseriös. Aber ich denke schon, dass wir ihn nun im März auch in unseren Kader berufen werden, zumal dieser aufgrund von drei anstehenden Länderspielen innerhalb weniger Tage wieder tendenziell größer sein wird."