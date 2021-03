Löw-Nachfolge: Matthäus für Hitzfeld bestmöglicher Kandidat – Flick und Klopp "brauchen Tagesgeschäft"

Joachim Löw hört nach der EM 2021 als Bundestrainer auf. Diese Nachricht erwischte Fußball-Deutschland am Dienstagvormittag etwas überraschend. Ja, die Kritik war zuletzt lauter geworden - doch sein Vertrag beim DFB läuft noch bis nach der WM im kommenden Jahr. Kaum war die Nachricht über den nahenden Löw-Abschied in der Welt, schossen die Spekulationen ins Kraut: Wer wird Nachfolger des "ewigen" Bundestrainers , der bereits seit 2006 im Amt war? Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld hat einen klaren Favoriten: "Ich kann mir Lothar Matthäus vorstellen", sagte der frühere Dortmund- und Bayern-Coach der Schweizer Zeitung Blick.

"Ich sehe keinen besseren als ihn", ergänzte der 72-Jährige, der in den vergangenen Jahrzehnten selbst mehr als einmal als neuer deutscher Nationalcoach im Gespräch war. Warum Matthäus? "Er war Weltklassespieler, kennt Fussball wie kein Zweiter, ist ein Top-Experte. Er hat sich bei Sky extrem verbessert und sich profiliert", so Hitzfeld, der sich abschließend klar positionierte: "Ja, ich bin für Lothar Matthäus".

Der 59 Jahre alte Matthäus hatte sich selbst bereits kurz vor dem Löw-Rücktritt aus dem Spiel genommen, nachdem ihn der frühere Meistertrainer Armin Veh und sein früherer Mitspieler Mehmet Scholl als potenziellen Löw-Erben genannt hatten."Ich habe eine ganz andere Planung und meinen Vertrag bei Sky um zwei Jahre verlängert", sagte er am Sonntag bei Sky90. Matthäus arbeitet seit 2012 als Experte beim Pay-TV-Sender und will dies auch künftig tun. "Natürlich interessiere ich mich für den Fußball und die Nationalmannschaft, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Das schließe ich aus." Matthäus selbst hatte am Dienstag Ralf Rangnick ins Spiel gebracht.

Hitzfeld: Flick und Klopp brauchen "das Tagesgeschäft noch"

Wie geht es für Löw weiter? Auch dazu hat Hitzfeld, der sich über den Schritt überrascht zeigte ("Es hat sich nicht angedeutet") eine klare Meinung. Für den 61-Jährigen gebe es "nicht so viele Alternativen", schließlich habe er Deutschland trainiert und sei Weltmeister geworden. Bei anderen Top-Nationalmannschaften sieht Hitzfeld, der sowohl mit dem BVB als auch mit den Bayern die Champions League gewonnen hatte, ein Sprachproblem. "Und bei den Vereinen müsste es ein Top-Klub sein, in Deutschland kommen nur Dortmund und Bayern in Frage", so Hitzfeld weiter, der bekräftigte, Löw habe "die richtige Entscheidung getroffen".