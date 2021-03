Löw appelliert in Nachfolger-Frage an den DFB: "Gut, wenn man in die Mannschaft reinhört"

Bei der Suche nach seinem Nachfolger hat sich Bundestrainer Joachim Löw bisher zurückgehalten. Zwar lobte er seinen früheren Co-Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München, betonte allerdings stets seine Neutralität. Dabei blieb es auch auf der Pressekonferenz des DFB am Dienstag, allerdings richtete der 61-Jährige, der sein Amt nach 15 Jahren im Anschluss an die EM abgibt, einen deutlichen Appell an den Verband. Er sei "nicht dazu gefragt worden", so Löw, "habe aber zu Fritz Keller (DFB-Präsident, d. Red.) gesagt, dass es gut wäre, wenn man mal in die Mannschaft rein hört." Anzeige

Vor allem die Führungsspieler "machen sich viele Gedanken, diskutieren und überlegen: was wollen sie eigentlich? Was kann die Mannschaft gut, was nicht so gut? Welcher Spielstil würde passen?", so Löw weiter. "Von daher würde es aus meiner Sicht Sinn machen beispielsweise mal Ilkay Gündogan, Manuel Neuer oder Toni Kroos anzuhören. Die können schon beurteilen, was man für einen Trainer braucht."

Joachim Löw: "Gu, wenn man ein paar Meinungen hört"

Löw sagte allerdings auch, dass die Entscheidung über den künftigen DFB-Coach "nicht in der Mannschaft fallen wird". Es sei trotzdem "gut, wenn man mal so ein paar Meinungen als Verband hört". Als aussichtsreichste Kandidaten gelten neben Flick zudem Ex-Leipzig-Boss Ralf Rangnick, U21-Bundestrainer Stefan Kuntz und Marcus Sorg, der als Co-Trainer Löws fungiert.

Der DFB hat sich selbst keine Deadline für die Suche nach einem Nachfolger gesetzt. Zuständig ist Oliver Bierhoff, der als Direktor Nationalmannschaften fungiert. Am Ende entscheidet das Präsidium. Womöglich wird der neue Bundestrainer erst nach der EM-Endrunde benannt. Die ersten Länderspiele mit dem Löw-Nachfolger stehen Anfang September auf dem Programm.

Löw sprach außerdem über...