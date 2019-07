Joachim Löw über seinen Nachfolger: Diese beiden Trainer haben absolut die Fähigkeit

Bundestrainer Joachim Löw hat den deutschen U21-Coach Stefan Kuntz trotz des verlorenen EM-Finals für dessen gute Arbeit gelobt. Kuntz habe einen "super Job gemacht", sagte Löw nach dem 1:2 (0:1) der deutschen U21-Fußballer im EM-Endspiel gegen Spanie n am Sonntag in Udine. "Er hält eine sehr gute Ansprache und hat ein sehr gutes Verhältnis zu den Spielern."

Auf Bild-Nachfrage erklärte der 59-Jährige, dass er sich Kuntz als zukünftigen Bundestrainer vorstellen kann. "Stefan hat in den Jahren, in denen er jetzt beim DFB ist, hervorragende Arbeit geleistet. Er hat eine sehr gute Ansprache an die Mannschaft, er hat viel Empathie, er hat zweimal das Finale erreicht. Wir haben ja immer eine enge Abstimmung – die Spieler, die nach oben kommen, sind sehr gut vorbereitet", sagte Löw.