Löw-Nachfolger? Scholl schlägt Matthäus als Bundestrainer vor: "Er hat immer Recht"

Über vierzehn Jahre ist Joachim Löw schon als Bundestrainer tätig. Und während der Vertrag des 61-Jährigen beim Deutschen Fußball-Bund noch bis zur Weltmeisterschaft in Katar im Dezember 2022 läuft , beschäftigt eine Frage deutsche Fußball-Fans schon länger: Wer soll bei der Nationalmannschaft auf Löw folgen? Während unter anderem Hansi Flick von Triple-Sieger FC Bayern und Jürgen Klopp vom englischen Meister FC Liverpool immer wieder ins Gespräch kommen, bringt Mehmet Scholl nun auch einen anderen Kandidaten ins Spiel: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

"Lothar kann man immer zuhören im TV – und er hat immer Recht", erklärte Scholl seine Haltung zu dem Sky-Experten in seiner Sendung "Jetzt kommt Scholl" bei Bild live. "Er ist ein großartiger Trainer, was ich gehört habe von seinen ehemaligen Spielern. Der Mann hat 150 Länderspiele, der weiß alles über Fußball", so Scholl, der den Posten zudem noch Flick und Klopp zutrauen würde.