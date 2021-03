Löw empfängt Nationalspieler in Düsseldorf: Kimmich-Ankunft unklar, Gosens angeschlagen

Joachim Löw hat die deutsche Nationalmannschaft am Montag zu den ersten Länderspielen im EM-Jahr versammelt. Vier Monate nach der heftigen 0:6-Niederlage in Spanien zum Abschluss der Nations League hat der Bundestrainer insgesamt 26 Akteure nach Düsseldorf eingeladen. Es stehen bei der letzten Sichtung vor der Nominierung des EM-Kaders im Mai die ersten drei Spiele in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf dem Programm. Anzeige

DFB-Ankunft in Bildern: Löw empfängt Nationalspieler in Düsseldorf Bundestrainer Joachim Löw (rechts) empfängt vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien unter anderem Antonio Rüdiger (von links), Timo Werner, Torwart Bernd Leno, Ilkay Gündogan und Kai Havertz. ©

Erster Gegner ist am Donnerstag (20.45 Uhr, RTL) in Duisburg Island. Es folgen jeweils drei Tage später die Partien in Rumänien und erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien. Löw sprach vorher von einem "enorm straffen Programm", für das der im Sommer ausscheidende Bundestrainer ein klares Ziel formulierte: "Wir wollen mit einem Ausrufezeichen in das EM-Jahr starten und unseren Fans wieder Freude machen."