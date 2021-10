Löw-Verabschiedung beim DFB mit Mertesacker, Khedira und Podolski: "Für einen der erfolgreichsten Bundestrainer"

Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw wird bei seiner Verabschiedung am 11. November auch auf alte und bereits abgetretene Profis aus dem Nationalteam treffen. Dies sagte der ehemalige Weltmeister Benedikt Höwedes in einem Interview auf der DFB-Homepage am Mittwoch. "Ein Teil der Nationalmannschaftsfamilie kommt zusammen. Spieler, Trainer, Betreuer, die ihn über die Jahre begleitet haben und ihm viel bedeuten, die mit ihm gemeinsam Weltmeister geworden sind. Lukas Podolski zum Beispiel, Per Mertesacker, Sami Khedira, um nur drei zu nennen", sagte Höwedes. Die Spieler sollen dann für Löw "Spalier stehen".

