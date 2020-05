Löwen-Coach Schwalb warnt vor Bundesliga-Neubeginn: "Fatal, wenn der Fußball sein Monopol ausbaut" 

Vor einer möglichen Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs hat der Handball-Coach Martin Schwalb den Profifußball zu Solidarität mit anderen Sportarten aufgefordert. " Ich gucke gerne Fußball und fände es auch gut, wenn es wieder losgeht. Allerdings darf es nicht dazu führen, dass der Fußball eine komplette Ausnahmestellung kriegt und noch mehr Sponsoren bekommt ", sagte der Trainer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen am Montag im Bild-Interview. " Der Fußball darf nicht in seinem eigenen Saft braten und alle anderen Sportarten unter sich begraben. Er sollte erkennen, dass er für den gesamten Sport eine Verantwortung trägt ."

In der Handball-Bundesliga war die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie zuletzt abgebrochen worden . Aus Sicht des 57-Jährigen wäre es "fatal, wenn der Fußball in dieser Zeit sein Monopol noch mehr ausbaut. Er muss Solidarität zeigen und kleinere Sportarten unterstützen."

Um die Saison fortsetzen zu können, hat die DFL ein Sicherheitskonzept vorgelegt. Eine Entscheidung, ob und wann die Bundesliga wieder den Spielbetrieb aufnehmen kann, wird am Mittwoch, den 6. Mai erwartet. Dann kommen die politischen Spitzen zu einer neuerlichen Schalte zusammen. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte für diesen Tag "sehr klare Entscheidungen" für den Sport an. Es werde darum gehen, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen "bestimmte sportliche Betätigungen" wieder möglich sein werden.