Krajewski und Wandtke sind Niedersachsens Beste: LSB ehrt Sportlerinnen und Sportler des Jahres

Nachfolgerin von 2019-Siegerin Angelina Köhler (Schwimmen) wurde Julia Krajewski. Sie gewann als erste Frau bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Vielseitigkeitsreiten. „Das wusste ich tatsächlich gar nicht“, gab Krajewski danach zu: „Ich denke, es wurde mal Zeit.“

Lob gab es von Bundestrainer Hans Melzer. „Sie ist wirklich eine ganz würdige Olympiasiegerin. Das war reiterisch vom Allerfeinsten“, sagte er und schwärmte: „Sie hat es verdient. Sie war in allen drei Teildisziplinen überragend.“ Auch mit dem Team konnte Krajewski in Tokio ihre Klasse mit einem vierten Platz noch einmal unterstreichen. 2021 ritt sie mit „Mandy“ zum deutschen Meistertitel.

"Jetzt habe ich überall Medaillen im Team“

Nachfolger von 2019-Sieger Arnd Peiffer (Biathlon) wurde Igor Wandtke. Er kämpft in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo für das Judo-Team Hannover und gehört seit Jahren zu den Besten der Welt. Sein größter Erfolg im letzten Jahr war die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2021 im Team-Mixed-Wettbewerb.

„Dafür stehe ich jeden Morgen auf. WM, EM und Olympia – jetzt habe ich überall Medaillen im Team“, jubelte er. Sein großes Ziel: Er will 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris eine Einzelmedaille holen. „Es wird natürlich nicht leichter, meine Knochen werden nicht besser.“ Bei den World Judo Masters in Doha schaffte er es im vergangenen Jahr auf den dritten Platz.