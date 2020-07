Kader wird weiter verjüngt: Arminia holt Luc Fender aus der U19 des TSV Havelse

Der Angreifer kam unter Coach Skerdi Bejzade kaum zu Einsätzen. „Ich habe immer wieder 90 Minuten auf der Bank gesessen und nie den Grund dafür erfahren. Wenn ich nicht ins Spielsystem passe, dann ist das ja okay. Nur hätte ich das gern mal gewusst.“ Der Arminia-Vorstand ist sich bewusst, dass Kizilboga auf mehr Einsatzzeiten gehofft hat. „Er hat sich immer ins Zeug gelegt. In der Rückrunde hätte er die Chancen bekommen, aber dann kam leider Corona dazwischen.“

Voraussichtlich am 31. Juli steigt die Arminia mit dem offiziellen Trainingsauftakt in die Saisonvorbereitung ein - zuletzt gab es am Bischofsholer Damm schon Übungseinheiten in Kleingruppen.