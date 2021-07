Luca Herrmann feiert guten Einstand bei Dynamo Dresden: "Hat gutgetan"

Der 22-Jährige, der wegen der langen Regionalliga-Saison im Südwesten erst am 12. Juni sein letztes Punktspiel absolviert hatte, ist erst seit Anfang der Woche bei seinem neuen Arbeitgeber und fuhr mit den Schwarz-Gelben an diesem Donnerstag gleich ins Trainingslager nach Heiligenstadt. Zuvor bekam der Badener aber noch einen ersten Eindruck vom Team und dem Harbig-Stadion, als Dynamo am Mittwochnachmittag den tschechischen Erstligisten FK Jablonec im zweiten Sommertest mit 3:1 (2:1) bezwang .

Nicht viel Fitness verloren

Hier ist der technisch starke Mittelfeldspieler erst einmal in ein Hotel gezogen, genoss die ersten Tage den Blick auf die Elbe. Die Wohnungssuche hat für ihn bereits begonnen, unterbrochen wird sie nun nur vom Trainingslager im Eichsfeld. In Thüringen wird jetzt bis zum 9. Juli richtig geschwitzt, doch Herrmann fühlt sich nach nur 14 Tagen Urlaub erholt genug: “Ich konnte mich gut ausruhen. Es war zwar eine kurze Zeit, aber man ist trotzdem heiß, wieder zu starten.”

Viel an Fitness hat er wohl nicht verloren, denn bis Mitte Juni war er mit der Freiburger Reserve am Ball, stieg mit der U23 des Bundesligisten in die 3. Liga auf. 36 von 42 Spielen bestritt er in der abgelaufenen Saison, schoss fünf Tore und bereitete sieben vor.