So überzeugte Ex-Profi Luca Toni Bayern-Legende Franck Ribéry vom AC Florenz

"Ich habe mit ihm telefoniert und über einen Messenger geschrieben. Ich habe ihm gesagt, dass Florenz eine sehr schöne Stadt ist, die Mannschaft viele und leidenschaftliche Fans hat. Ich denke, dass Florenz nach den Jahren in München der richtige Ort ist, damit er seinen Spaß am Fußball ausleben kann. Franck ist auch hervorragend in Florenz gestartet", sagt Toni in einem Interview mit Sport1.