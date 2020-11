Vom Pechvogel zum EM-Kandidaten: Luca Waldschmidt überzeugt beim DFB-Team und in Lissabon

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr postete Luca Waldschmidt den Spruch des rosaroten Panthers unter einem Foto auf seinem Instagram-Account: "Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage". Auf dem Bild war er in einem Krankenhausbett zu sehen, Waldschmidt war gerade im Gesicht operiert worden. Anzeige

Am 12. November 2019 krachte der Stürmer im Länderspiel gegen Weißrussland böse mit Torhüter Aleksandr Gutor zusammen, zog sich Brüche im Gesicht zu, schwere Verletzungen am Knie und am Sprunggelenk – in seinem dritten Einsatz für Deutschland. Ein Unfall, der manche Karriere ins Stocken bringen oder gar beenden kann. Doch Waldschmidt kam zurück, wie Paulchen Panther. Die Titanplatte wurde im Sommer entfernt, "es ist alles gut verheilt", sagt er.

Und ist nun wieder mittendrin statt nur dabei beim DFB-Team. Am Mittwoch im Test gegen Tschechien (1:0) stand er in der Startelf und schlug zu: Nach einer Flanke von Philipp Max hielt er am Fünfmeterraum abgezockt den Fuß hin. Sein zweiter Treffer im fünften Spiel. Als Belohnung für das Siegtor gab es ein Sonderlob vom Bundestrainer. "Luca hat eine große Torgefahr, eine klasse Technik im Abschluss. Er hat klar einen Schritt nach vorne gemacht bei uns", sagte Joachim Löw.

Waldschmidt spielt Alleinstellungsmerkmal in die Karten Waldschmidt ist ein Typ, den das deutsche Team lange nicht mehr hatte – ein Neuner. Die Offensive der Nationalelf ist mit Timo Werner, Serge Gnabry, Leroy Sané, Marco Reus, Kai Havertz, Julian Draxler und Julian Brandt zwar brutal stark besetzt. Ein Strafraumstürmer ist aber keiner der genannten – Waldschmidt schon. Und das bringt ihn für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in eine komfortable Situation.

Trotz der starken Auftritte bleibt der 24-Jährige zurückhaltend. "Es geht nur über Leistung. Reden war noch nie der richtige Ratgeber. Der Verein ist das tägliche Brot, da müssen wir einfach abliefern und uns anbieten", sagt Waldschmidt im Gespräch mit dem SPORTBUZZER.

Genau das macht er seit dem Sommer in Lissabon. Für 15 Millionen Euro wechselte er vom SC Freiburg zu Benfica, spielt dort in einer Mannschaft mit Julian Weigl. Sein Start war furios: In zehn Pflichtspielen erzielte er fünf Treffer, gab drei Vorlagen. Portugals Mittelfeldlegende Rui Costa, nun Sportdirektor bei Benfica, reiste extra in den Breisgau, um Waldschmidt vom Wechsel zu überzeugen. Im Gepäck hatte er ein Trikot von sich mit der Rückennummer Zehn. Der kleine Luca war als Kind begeisterter Costa-Fan, ließ sich das Trikot unterschreiben und wechselte nach Lissabon – dort trägt er nun ebenfalls die Zehn.

Waldschmidt bei Benfica geschätzt Bei der U21-EM 2019 war Waldschmidts Stern aufgegangen, er wurde mit sieben Treffern Torschützenkönig und Vizeeuropameister. Das Benfica für die kommenden Jahre auf ihn baut, zeigt sein Vertrag, der bis 2025 läuft und eine knackige Klausel enthält: Wer ihn verpflichten will, muss 88 Millionen Euro Ablöse zahlen.