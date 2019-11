Bericht: Nationalspieler Luca Waldschmidt mit Außenbandanriss im Knie - Kein Einsatz mehr in 2019

Die zweite Diagnose bei Nationalspieler Luca Waldschmidt ist da. Wie t-online.de unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, hat der Stürmer im EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland (4:0) am vergangenen Samstag neben einer Mittelgesichts-Fraktur noch einen Außenbandanriss im Knie erlitten. Der Angreifer des SC Freiburg war kurz nach seiner Einwechslung in der Endphase der Begegnung unglücklich mit dem weißrussischen Torwart Aleksandr Gutor zusammengeprallt.

Die Knie-Verletzung des 23-Jährigen ist damit nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Dem Bericht zufolge beläuft sich die Ausfallzeit dennoch auf vier bis sechs Wochen. Demnach wird Waldschmidt, der am Montag wegen seiner Verletzung im Gesicht bereits operiert wurde, in diesem Kalenderjahr keine Partie mehr für seinen Klub in der Bundesliga bestreiten. Der Außenbandanriss soll im Gegensatz zu seiner Mittelgesichts-Fraktur aber konservativ behandelt werden. Um eine zweite OP kommt Waldschmidt also herum.