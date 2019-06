U21 im EM-Finale: Waldschmidt stibitzt Amiri Elfmeter - "Gut, dass er ihn mir überlassen hat"

Erschöpft, aber übergücklich: Nach dem späten Halbfinal-Erfolg gegen Rumänien (4:2) strahlten die deutschen Matchwinner Luca Waldschmidt und Nadiem Amiri um die Wette. Deutschland steht zum zweiten Mal in Folge im Finale der U21-EM - und hat es maßgeblich seinen beiden Doppeltorschützen zu verdanken.

Er sei "überglücklich, dass wir weitergekommen sind", sagte Amiri und verzieh Waldschmidt sogar, dass der ihm den Elfmeter zum 2:2 und den Freistoß zum 3:2 abnahm und beide in die Maschen drosch. "Wir sind ein Team, scheißegal", betonte der Hoffenheimer.

Deutschland in Noten: Die U21-Nationalmannschaft in der Einzelkritik gegen Rumänien Finale! Die deutsche U21-Auswahl hat das Ticket im Halbfinale gegen Rumänien gelöst - und hier sind die Noten zum DFB-Auftritt in Bologna. ©

Anzeige

Die Stimmen der Deutschen nach dem Sieg gegen Rumänien:

Luca Waldschmidt: ... über die zweite Halbzeit: "Wir sind schwer ins Spiel gekommen und haben uns in der Halbzeit gesagt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen. Wir haben dann geduldiger gespielt, den Ball laufen lassen und die Rumänen ein bisschen müde gemacht. Eigentlich konnten wir es früher zumachen, haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Am Ende hat es dann aber doch gereicht." ...über die Szene vor dem Elfmeter: "Nadiem wollte schießen, aber ich fühle mich gut bei Elfmetern. Ich habe gesagt: 'Ich nehme den und mache ihn rein". Gut, dass er mir ihn überlassen hat." Zu den Gerüchten um Lazio Rom: "Ich freue mich, dass es als Mannschaft so gut für uns läuft und das wir im Finale stehen. Wir dürfen uns nicht damit beschäftigen, was drumherum passiert."

Nadiem Amiri: ... über den Final-Einzug: "Ich bin glücklich, dass wir weitergekommen sind. Ich bin dankbar und stolz. Ich bin einfach nur glücklich."

... über seine Berücksichtigung an Stelle von Marco Richter: "Ich hoffe, ich konnte dem Trainer ein bisschen was zurückzahlen." ... über Luca Waldschmidt, der ihm möglicherweise weitere Treffer abnahm: "Wir sind ein Team, scheißegal."

Bundestrainer Stefan Kuntz: ... über seine Kabinen-Ansprache: "In der Halbzeit haben wir uns in Ruhe darüber unterhalten, ob wir uns so aus dem Turnier verabschieden wollen." ... über den Teamgeist: "Ich kann nur den Hut vor meinen Spielern ziehen. Es war eine neue Herausforderung." ... über Luca Waldschmidt: "Luca hat den Lauf, den man in so einem Turnier braucht. Es war eine tolle Mannschaftsleistung."

Deutschland schlägt Rumänien: So lief das Spiel in Bologna

In einem Hitze-Duell gegen starke Rumänen setzte sich die DFB-Elf mit Mühe dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte durch und zog nach 1982, 2009 und 2017 zum vierten Mal ins Endspiel ein. Dort greift die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz am Sonntag (20.45 Uhr) nach dem dritten Titel. Die Führung erzielte der Hoffenheimer Nadiem Amiri bei seinem ersten Startelfeinsatz vor 16 211 Zuschauern in der 21. Minute. Überraschungsteam Rumänien schlug in dem spannenden Duell mit einem Doppelpack von Stürmer George Puscas (27./Foulelfmeter und 44.) zurück.

U21-EM: Das wurde aus den deutschen Europameistern von 2017 Vor zwei Jahren wurde die deutsche U21-Nationalmannschaft in Polen Europameister. Aber wer war eigentlich dabei – und was wurde aus den DFB-Spielern, die den Titel damals nach Deutschland geholt haben? Der SPORTBUZZER klärt auf. ©

Im zweiten Durchgang verwandelte Top-Torjäger Luca Waldschmidt nach einem Foul an Mahmoud Dahoud einen Elfmeter zum 2:2 (51.) und traf per Freistoß in der 90. Minute zum 3:2. Mit seinem siebten Turniertreffer überholte der 23-Jährige in der Torjäger-Rangliste aller U21-Turniere Pierre Littbarski, dem 1982 für die Bundesrepublik Deutschland sechs Tore gelangen. Den Rekord hält seit 2009 der Schwede Marcus Berg, der bei einem Turnier insgesamt siebenmal traf.In der Nachspielzeit sah der Rumäne Alexandru Pascanu nach einem Foul am eingewechselten Lukas Nmecha noch die Rote Karte und Amiri setzte - ebenfalls per Freistoß - den Schlusspunkt.

ANZEIGE: 50% auf Freizeit- und Sportset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.