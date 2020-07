Bericht: Benfica Lissabon will Doppel-Transfer der Freiburg-Stars Robin Koch und Luca Waldschmidt 

Luca Waldschmidt und Robin Koch gehören beim SC Freiburg zu den Leistungsträgern, doch offenbar müssen sich die Fans der Breisgauer Sorgen um einen Verbleib der beiden deutschen Nationalspieler machen. Denn der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon soll Interesse an einer Verpflichtung der beiden Profis haben haben. Dies berichtet der Nachrichtensender TVI 24 aus Portugal.

Maldini, Ibrahimovic & Co. stänkerten: Darum scheiterte der Wechsel von Ralf Rangnick zum AC Mailand

Benfica hatte zuletzt die Rückkehr von Trainer Jorge Jesus bekanntgegeben. Der Coach soll mit neuen Spielern die Erwartungen der Klub-Bosse erfüllen - eine große Rolle könnten dabei wohl Waldschmidt und Koch spielen. Die Meisterschaft hatten die "Adler" in diesem Jahr nicht holen können, stattdessen krönte sich Dauer-Rivale FC Porto zum Meister. Bei der Jagd nach dem Titel sollen nun angeblich die beiden SCF-Profis helfen. Nach Informationen des Senders soll sich zumindest der Vater von Luca Waldschmidt bereits in Portugal aufgehalten haben, um einen Transfer seines Sohnes in die Wege zu leiten.