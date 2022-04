Saison-Aus für Wolfsburg-Stürmer Waldschmidt - Kohfeldt bestätigt: "Mittel der Wahl ist jetzt Ruhe"

Der VfL Wolfsburg muss für den Rest dieser Bundesliga-Saison auf den ehemaligen Nationalspieler Luca Waldschmidt verzichten. "Er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, danach hat sich ein bisschen Flüssigkeit gebildet. Das Mittel der Wahl ist jetzt Ruhe", sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum nächsten Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der 25 Jahre alte Angreifer werde "in dieser Saison kein Spiel mehr für uns machen".

