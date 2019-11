Gleich mehrere Verletzungen bei Freiburg-Star Luca Waldschmidt: DFB gibt Diagnose bekannt

Bittere Nachrichten für Luca Waldschmidt: Der Angreifer vom SC Freiburg hat während seines nur rund siebenminütigen Kurzeinsatzes beim 4:0 der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend gegen Weißrussland gleich mehrere Verletzungen erlitten. In einem Statement auf Twitter gab das DFB-Team bekannt, dass sich der 23-Jährige "eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk" zugezogen habe. Wie lange der Torschützenkönig der U21-Europameisterschaft mit seinen Blessuren ausfallen wird, blieb offen.