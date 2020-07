Lucas Alario erwägt wohl Abschied von Bayer Leverkusen - Entscheidung nach Europa-League-Turnier

Mit seiner Torausbeute konnte Alario in den vergangenen drei Jahren nicht wirklich punkten. In keiner Bundesliga -Saison traf der Angreifer zweistellig. Um den Erwartungen entsprechen zu können, bräuchte der Südamerikaner mehr Spielzeit. Und diese möchte er in einem persönlichen Gespräch zeitnah auch von seinem Klub einfordern - andernfalls würde er angeblich einen Wechsel in Betracht ziehen.

Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass Alario auf die anstehenden Europa-League-Aufgaben der Werkself durchaus Rücksicht nehmen wird und das Gespräch auf die Zeit danach terminieren möchte. Bayer 04 hat nach dem 3:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers im Rückspiel am 6. August (18.55 Uhr, DAZN) gute Chancen auf die Qualifikation für das Finalturnier in Deutschland .

Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen.

Bis dahin könnte sich auch in Sachen Havertz etwas tun, der vor einem Sommer-Transfer zum FC Chelsea stehen soll. Kehrt der deutsche Nationalspieler Leverkusen tatsächlich den Rücken, könnten Alarios Einsatzchancen steigen, sofern der Klub im Fall eines Havertz-Abschieds keinen Nachfolger verpflichten sollte. Alario braucht Einsätze im Verein, um sich für die argentinische Nationalmannschaft empfehlen zu können, die 2021 an der Copa América in seinem Heimatland und Kolumbien auflaufen wird. Ein Jahr später steht die WM in Katar an, für die sich der zweimalige Weltmeister qualifizieren möchte.