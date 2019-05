Leverkusen-Stürmer Lucas Alario: Berater bestätigt Interesse von Atletico Madrid 

Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Nominell ist der amtierende Europa-League-Sieger zwar im Angriff gut besetzt, vermisst aber einen zuverlässigen Torjäger neben Antoine Griezmann, der zudem wie gewohnt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht werden. Diego Costa und Neuzugang Nikola Kalinic konnten in der laufenden Spielzeit überhaupt nicht überzeugen , Alvaro Morata ist nur von Chelsea ausgeliehen.

Alario: Nur vier Bundesliga-Tore in dieser Saison

Alario war im Sommer 2017 für 24 Millionen Euro von River Plate nach Leverkusen gewechselt. In seiner ersten Saison konnte der Argentinier durchaus überzeugen und erzielte zehn Tore in 27 Pflichtspielen. In der laufenden Spielzeit liefert der Angreifer vor allem in der Bundesliga unkonstante Leistungen ab und traf nur viermal in Deutschlands Fußball-Oberhaus.