Lucas Alario sei Dank: Bayer Leverkusen besiegt Lieblingsgegner Augsburg und bleibt ungeschlagen

Ein Doppelpack von Lucas Alario hat Bayer 04 Leverkusen auf den vierten Platz der Bundesliga-Tabelle gespült. Die Werkself setzte sich dank seines argentinischen Mittelstürmers im Montagsspiel mit 3:1 (1:0) gegen den FC Augsburg und den früheren Bayer-Trainer Heiko Herrlich durch. Alario verwandelte einen Handelfmeter in der 16. Minute zur 1:0-Führung der Rheinländer, ehe Daniel Caligiuri (51.) zu Beginn des zweiten Durchgangs den Ausgleich für den über weite Strecken ebenbürtigen FCA erzielte. Mit einem starken Kopfball gelang Alario (74.) letztlich aber die erneute Führung. Tief in der Nachspielzeit erhöhte Moussa Diaby (90+4) per Konter gegen aufgerückte Schwaben. Leverkusen ist in der Bundesliga als eines von drei Teams nach Abschluss des fünften Spieltags noch ungeschlagen - die anderen sind Leipzig und Wolfsburg.

Leverkusen nach Wiederanpfiff mit zwei Aluminium-Treffern

Bayer war in der 66. Minute sehr nah dran an einer Antwort: Der auf links durchgestartete Diaby legte im Strafraum zurück auf den gerade eingewechselten Florian Wirtz, der allerdings genau auf Gikiewicz schoss. Den Abpraller setzte Bailey krachend an die Querlatte. Fünf Minuten später erneut Glück für den FCA, ein Alario-Kopfball landete am linken Pfosten. Der Argentinier hatte schließlich mehr Glück - nach einem Amiri-Freistoß köpfte er die Werkself wieder in Führung (74.). Wenig später wurde der Torjäger leicht angeschlagen ausgewechselt, für ihn kam Ex-Nationalspieler Karim Bellarabi zu seinem 200. Bundesliga-Spiel. Als Gikiewicz in der Schlussphase schon aufgerückt war, vollendete Diaby per Konter (90.+4) noch zum 3:1.