Atlético-Madrid-Coach Diego Simeone: Hernández-Abgang zum FC Bayern "hat am meisten wehgetan"

Der Sommer 2019 war für Atlético Madrid ein Sommer des Umbruchs. Neben dem turbulenten 120-Millionen-Euro-Transfer von Antoine Griezmann zum FC Barcelona musste der spanische Top-Klub auch Verteidiger Lucas Hernández für 80 Millionen Euro zum FC Bayern ziehen lassen. Der Abgang des französischen Stürmers nahm in der Transferphase deutlich mehr Raum ein - doch Atlético-Coach Diego Simeone bewertet den Wechsel von Hernández als schmerzlicher, "weil er einer von unseren Jungs war. Der Abgang, der uns am meisten wehgetan hat, ist Lucas, ein Junge aus der eigenen Akademie", sagte Simeone in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena SER.