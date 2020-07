Lucas Hernandez spricht über erstes Jahr beim FC Bayern: Bundesliga "viel physischer" als La Liga

Dennoch zieht der Weltmeister von 2018 ein recht positives Fazit seines ersten Bayern-Jahres . Er sei "sehr glücklich" sagte Hernandez in seinem ersten Interview auf Deutsch mit dem vereinseigenen TV-Sender. Das Double sei "fantastisch". Der FC Bayern selbst habe ihm von Beginn an imponiert, erklärte der Verteidiger: "Ich dachte mir einfach nur: Wow! Hier ist alles ein bisschen größer als bei Atlético. Der FC Bayern ist ein spezieller Verein, ein großer Verein."

Mit den Münchnern könnte Hernandez im Viertelfinale der Champions League auf seinen Ex-Klub treffen ; während die Spanier, die im Achtelfinale Titelverteidiger Liverpool spektakulär eliminierten, ihr Viertelfinal-Ticket bereits sicher haben, müssen die Bayern Anfang August noch das Rückspiel gegen Chelsea überstehen, um in die Runde der letzten Acht einzuziehen. Der Vorsprung ist allerdings komfortabel, das Hinspiel gewann der FCB in London mit 3:0.

Lieber hinten links oder zentral? Hernandez: "Egal"

Hernandez erlebte diese Partie über 90 Minuten auf der Ersatzbank - ohnehin spielte er nicht so häufig, wie er es sich wohl selbst erwartet hätte. Dabei ist er variabel einsetzbar, kann sowohl hinten links als auch in der Innenverteidigung spielen. Wo er aufgestellt wird, sei ihm "egal", betonte Hernandez, der auf jeden Fall bei den Bayern bleiben wird: " In der Nationalmannschaft spiele ich auf der linken Seite. Und hier bei Bayern München spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt."