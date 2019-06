Bixente Lizarazu: So stark ist der neue Bayern-Star Lucas Hernandez wirklich

Bixente Lizarazu ist davon überzeugt, dass sein Ex-Klub FC Bayern mit der Verpflichtung von Lucas Hernandez einen guten Fang gemacht hat. "Ich sehe viele Links- und Rechtsverteidiger, die Probleme in der Abwehr haben, nur in der Offensive gut sind. Aber Lucas Hernandez ist gut in der Abwehr und im Angriff. Er ist wirklich stark, hat viel Potenzial. Bayern hat eine gute Wahl getroffen", sagte der 49-Jährige der Bild. Lizarazu, der mit den Münchnern zwischen 1997 und 2006 sechsmal Deutscher Meister wurde, über seinen französischen Landsmann weiter: "Er spielt genauso wie ich früher."

Auch die Rekordablöse in Höhe von 80 Millionen Euro, die der deutsche Rekordmeister für die Dienste von Hernandez an Atletico Madrid überwies, schreckt Lizarazu nicht. "Er war sehr teuer. Aber was bedeutet das schon in dieser verrückten Fußballwelt? Ich erinnere mich, dass mein Preis drei Millionen Euro betrug", meinte der Weltmeister von 1998. Hernandez kann in der Abwehr beide Außenpositionen bekleiden und auch im Zentrum eingesetzt werden.