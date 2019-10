Bericht: Frankreich will Lucas Hernández selbst untersuchen - Zoff mit FC Bayern geht in nächste Runde

FC Bayern und Frankreich: Hernández-Zoff geht weiter

Wie die Bild berichtet, geht die Auseinandersetzung zwischen den Franzosen und den Bayern in die nächste Runde. Trotz einer Absage durch den Klub lässt der Weltmeister nicht locker, stützt sich dabei auf eine FIFA-Regel. Demnach müssen Klubs ihre Profis abstellen, wenn sie für die Nationalmannschaft berufen werden. Dem Medienbericht zufolge wolle die medizinische Abteilung der Franzosen die Knieverletzung von Hernández selbst untersuchen. Der Kicker schreibt, dass er am Montagmittag in seinem Heimatland erwartet werde.