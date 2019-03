Trainer Niko Kovac verrät: Rekord-Transfer Lucas Hernández stößt schon vor dem Sommer zum FC Bayern

Die Zeit von Rekord-Einkauf Lucas Hernandez beim FC Bayern beginnt früher als erwartet. Obwohl der Weltmeister erst ab dem 1. Juli bei den Münchnern unter Vertrag steht, wird der Defensivallrounder seine nach einer Knieoperation anstehende Reha bereits beim deutschen Rekordmeister absolvieren. Dies erklärte Trainer Niko Kovac am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim SC Freiburg: "Er wurde gestern operiert. Die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen. Er wird die Reha unter der Aufsicht unserer Ärzte und Physios in München machen." Dies werde "natürlich" in Absprache mit dem derzeitigen Hernandez-Klub Atletico Madrid geschehen.