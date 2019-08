FC Bayern ins Trainingslager gestartet - Rekord-Transfer Hernández absolviert erste Einheit mit dem Team

Mit Neuzugang Lucas Hernández hat der FC Bayern München sein Trainingslager in Rottach-Egern gestartet. Der französische Weltmeister trainierte am Dienstag erstmals im Mannschaftskreis bei seinem neuen Arbeitgeber. Der Abwehrspieler war im März am Knie operiert worden und hatte zuletzt sein Pensum vor der Rückkehr ins Teamtraining weiter gesteigert.

Vor über 2000 Zuschauern ließ Trainer Niko Kovac seine Stars schwitzen, Javi Martínez, Thiago und David Alaba trainierten dosiert. Der Coach hat seine Mannschaft noch bis zum kommenden Samstag in Tegernsee beisammen. Am Montag steht bei Energie Cottbus das Erstrundenspiel im DFB-Pokal an. Vier Tage danach eröffnen die Münchner mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC die neue Bundesliga-Saison.

Training am Tegernsee in vollem Gange, Rätselraten um Sané geht weiter

In Rottach-Egern ist neben dem Training am Dienstag für den Samstag eine weitere öffentliche Einheit angesetzt. Am Donnerstagabend (18.30 Uhr) absolvieren die Münchner ein Freundschaftsspiel gegen den FC Rottach-Egern.

Ob es während der intensiven Trainingstage am Tegernsee Klarheit um die Königspersonalie Sané gibt, ist offen. Manchester City schwieg sich auch am Dienstag über das Ausmaß der Verletzung des 23-Jährigen aus. Der umworbene Flügelspieler hatte am Sonntag beim Sieg im Supercup gegen den FC Liverpool eine Blessur am Knie erlitten. Wann eine Diagnose mitgeteilt wird, ist nicht bekannt.

Bislang teuerster Bayern- und Bundesligaeinkauf ist der inzwischen ins Training eingestiegene Hernández. Der französische Weltmeister wurde für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet. Die Ablöse von Sané würde die von Hernández deutlich übertreffen. Manchester City hat noch bis zum Donnerstag Zeit, sich für den Fall der Fälle mit einem Ersatz für Sané zu versorgen. Dann schließt das Transferfenster in England. Verkäufe sind danach weiter möglich. In der Bundesliga schließt das Transferfenster in diesem Jahr am 2. September.

