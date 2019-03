Von Willy Sagnol bis Lucas Hernández: Die Franzosen beim FC Bayern

„Die schöne Tradition mit französischen Außen beim FC Bayern wird wachgehalten“, schrieb der ehemalige Bayern-Star Bixente Lizarazu am Mittwoch bei Instagram. Da hatten die Münchner gerade bekannt gegeben, dass im Sommer Lucas Hernández von Atlético Madrid kommt – für 80 Millionen Euro. Lizarazu hinten links, sein Landsmann Willy Sagnol hinten rechts – mit dieser French Connection hatten die Bayern 2001 die Champions League gewonnen. Ab der Saison 2019/2020 heißt es in München auf diesen Positionen nun wieder: „Allez les Bleus!“ Linksverteidiger Hernández und Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (kommt für 35 Millionen Euro aus Stuttgart) bilden die neuen Flügel. Beide wurden 2018 gemeinsam Weltmeister. „Früher hatte die Bundesliga in Frankreich kein hohes Ansehen“, sagt Sagnol dieser Zeitung. „Doch Lizarazu und ich bei den Bayern oder Johan Micoud in Bremen haben gezeigt, dass die Liga attraktiv und Deutschland nicht nur ein Sprungbrett ist, sondern man dort eine lange und erfolgreiche Karriere erleben kann.“ 23 Profis aus der Grande Nation spielen aktuell in der Bundesliga. Nur Österreich stellt mehr Legionäre (30).

Von Sagnol bis Hernández: Die Franzosen beim FC Bayern München Franck Ribéry (links) spielt aktuell für den FC Bayern, Willy Sagnol (Mitte) ist bereits seit 2009 nicht mehr aktiv und Lucas Hernández greift ab Sommer 2019 an. ©

RB Leipzig stellt die die größte French-Connection

Bei den Bayern sind es Weltmeister Corentin Tolisso (seit 2017), Kingsley Coman (seit 2015) und Franck Ribéry (seit 2007, Vertrag läuft aus), die meisten hat RB Leipzig: Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Jean-Kévin Augustin und Nordi Mukiele. Was zeichnet die Franzosen aus? „Gerade die Spieler mit afrikanischem Hintergrund bestechen durch einen Mix aus Robustheit und Dynamik. Viele sind Straßenfußballer, die unbedingt Karriere machen wollen und dafür alles geben“, sagt RB-Trainer Ralf Rangnick. „Die Bolzplätze in den Pariser Vororten werden permanent bespielt, der Fußball wird auch als Chance des sozialen Aufstiegs begriffen. Bei uns in Deutschland gibt es genügend Bolzplätze, aber wer spielt da schon?“ Zur Ausnahme gehören Franzosen in der Bundesliga längst nicht mehr, den ersten holte Stuttgart 1966: Gilbert Gress kam für 243 000 D-Mark aus Straßburg. Um bei den bald weltmeisterlich verstärkten Bayern zu bleiben, dort spielten einst Jean- Pierre Papin (1994 bis 1996, von Franz Beckenbauer „Schapapapa“ genannt), Lizarazu (1997 bis 2004 und 2005 bis 2006), Sagnol (2000 bis 2009) und Valérien Ismaël (2005 aus Bremen gekommen und 2008 nach Hannover gewechselt) in der Bundesliga, die jetzt weiter von der neuen Generation profitiert.

Sagnol: "Die Jungs haben sich entscheidend weiterentwickelt"

„In der Nachwuchsförderung haben wir in Frankreich zuletzt einen guten Job gemacht“, sagt Sagnol. „Wir haben lange und hart dafür gearbeitet und nicht einfach nur 80 oder 100 Millionen Euro in die Infrastruktur gesteckt, sondern auch in die richtigen Männer investiert – die Fußballlehrer. Die haben die Jungs entscheidend weiterentwickelt.“ Doch dann bekämen viele bei den heimischen Topklubs kaum eine Chance, regelmäßig zu spielen, erzählte Gladbachs französischer Topscorer Alassane Pléa einmal. In der Bundesliga sei man dagegen bereit „ihnen Vertrauen zu schenken und sie weiterzuentwickeln“. Allerdings gerät so die eigene Ligu­e 1 ins Hintertreffen. „Seit langem spielen viele Franzosen im Ausland“, sagt David Fioux, Reporter bei der französischen Sportzeitschrift „L’Équipe“. Bei der WM 2018 waren es 14 von 23 Franzosen. „Die französische Liga ist nicht so stark. Außer Paris Saint-Germain hat hier kein Verein das Potenzial, die Champions League zu gewinnen.“ Aber viele Fans seien stolz darauf, „dass unsere Spieler für die besten Teams der Welt auflaufen“. Französische Spieler auch für kleinere Bundesligisten interessant Sagnol erklärt, warum das klappt: Französische Spieler „können sich schnell und gut anpassen“. Gut zu integrieren und auch abseits von Mondpreisen zu haben, sind Franzosen auch für kleinere Bundesligisten interessant. „Man muss sagen, dass deutsche Spieler mit einer vergleichbaren Qualität für uns nicht zu erreichen sind“, sagte Rouven Schröder, Sportvorstand in Mainz, vor der Saison. Drei Franzosen spielen derzeit für den FSV.

Münchens neuer Verteidiger Hernández wurde unterdessen nach seiner Unterschrift in den OP geschoben, weil beim Check ein Schaden am Innenband im Knie erkannt worden war. „Wenn alles gut läuft, sollte er zum ersten Spieltag fit sein“, sagt Trainer Niko Kovac. Allez les Bayern? Ab Sommer wird sich dann zeigen, was die neue French Connection kann.

